Capodanno a Palermo con Elodie, il sindaco Lagalla: «Deve essere un grande momento di festa»

«Il concerto di Capodanno in piazza deve essere un grande momento di festa della città. L’augurio è che sia vissuto dal pubblico con la voglia di divertirsi nell’ottica di amare sempre di più questa città». Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla in una nota in cui vengono elencate anche le regole della mobilità e servizi per la sicurezza per il concerto in piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo.

«Il Comune - aggiunge il sindaco - insieme a prefettura, questura, l’organizzazione e tutti i soggetti coinvolti, sta facendo la sua parte per garantire uno spettacolo in sicurezza e per favorire la partecipazione di tutti allo spettacolo, a cominciare dai diversamente abili». «Il grande concerto di Capodanno è un evento importante nella vita culturale, sociale ed economica di Palermo - dice l’assessore Maurizio Carta, che coordina il piano di sicurezza dell’evento - perché attrae un vasto pubblico di cittadini e turisti per godere della magia del Capodanno a Palermo».

Il piano di sicurezza sarà aggiornato domani in sede di riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica già convocato dal prefetto.

Il numero massimo di spettatori entro l’area transennata sarà di 9.800 persone per rispettare i parametri di capienza in sicurezza delle due piazze. Eventuale afflusso superiore sarà gestito dalle forze dell’ordine.

Il Comune di Palermo «metterà in campo ogni azione utile a garantire la piena sicurezza del teatro dell’evento e delle aree limitrofe attraverso azioni specifiche e un adeguato dispiegamento di personale della polizia municipale, degli steward e dei volontari della protezione civile per le opportune attività di pre-filtraggio, filtraggio e sorveglianza». Sarà presente personale della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza per la gestione dell’ordine pubblico, dei vigili del fuoco e della Croce rossa. La polizia municipale garantirà 14 pattuglie per il concerto. In prossimità del palco e in una zona adeguata sarà collocata un’area per disabili in modo che possano accedere ed assistere in sicurezza e comfort all’evento. L’ingresso è previsto da via Emerico Amari.