Cerda, stabilizzati 41 dipendenti comunali, prossimo step l'aumento delle ore contrattuali

Arriva la stabilizzazione per 41 dipendenti del Comune di Cerda. «Finisce per loro la condizione di precarietà – spiega il sindaco di Cerda, Salvo Geraci -. È stata adottata la delibera di giunta per la stabilizzazione grazie agli atti propedeutici votati dal Consiglio comunale su input della maggioranza che mi sostiene».

«Abbiamo lavorato alacremente - continua Geraci - per giungere a questo risultato, frutto della concertazione come le organizzazioni sindacali. Dopo anni di impegno indefesso in due amministrazioni, da me guidate dal 2018, arriviamo al traguardo, superando gli ostacoli più grandi che si erano frapposti: il dissesto finanziario e il sovrannumero dei dipendenti comunali. Sono felice - continua il sindaco - perché nel tempo che ci è stato dato abbiamo risanato i conti comunali ed abbiamo finalmente un segretario comunale presente tutti i giorni, con il quale è stato possibile giungere alla fase finale del procedimento amministrativo della stabilizzazione. Non ci fermiamo. Mi impegnerò affinché il contratto part-time possa diventare un giorno full time e questi dipendenti stabilizzati possano diventare i dirigenti e i funzionari del Comune di Cerda».