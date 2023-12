Ars, minoranza pone pregiudiziale al bilancio della Regione

Al via all’Ars la discussione generale della manovra finanziaria, ma subito in apertura di seduta, il capogruppo del M5s Antonio De Luca, prendendo la parola a nome dei gruppi di minoranza, ha posto una pregiudiziale chiedendo la sospensiva e il differimento della discussione del bilancio di previsione della Regione contestando al governo di non avere trasmesso alcuni documenti allegati.

De Luca ha sottolineato che il regolamento prevede il differimento di 24 ore della discussione generale. Il capogruppo del Pd, Michele Catanzaro, ha aggiunto: «Se ci sono dei vizi di forma ci dobbiamo fermare subito». E il leader di Scn Cateno De Luca ha incalzato: «Le regole impongono che il Parlamento venga messo nelle condizioni di avere la documentazione in tempo per potere approfondire tutte le questioni».

«Mi dispiace se qualcuno vuole cercare di frenare il percorso, che è irreversibile. Abbiamo depositato entro 45 i ddl di bilancio e stabilità, sono stati apprezzati in commissioni di merito e bilancio e ora in aula. Andiamo avanti», ha detto l’assessore Falcone.

«Questi documenti c’erano e sono stati successivamente aggiornati. Ieri abbiamo fatto una capigruppo e abbiamo preso l’impegno di votare il bilancio dell’Ars e di procedere con la discussione generale. Quindi chiedo di ritirare questa pregiudiziale», ha affermato il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.