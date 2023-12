Ars approva bilancio interno: 133,4 milioni per il 2024

L’Ars ha approvato il bilancio interno, che per il 2024 ammonta a 133,4 milioni di euro. Al netto delle spese per pensioni e vitalizi (a carico dell’Inps nelle Regioni a statuto ordinario) e di quelle per la manutenzione straordinaria del Palazzo dei Normanni, bene demaniale di proprietà della Regione siciliana, «il vero dato della spesa obbligatoria di funzionamento del Parlamento regionale - si legge nella relazione illustrativa del bilancio interno - è pari a 49.035.000 di euro, in linea con la spesa complessiva che si riscontra nei bilanci dei Consigli delle Regioni comparabili con la Sicilia per dimensioni e popolazione».