Palermo, la Cardiochirurgia pediatrica del Civico celebra i primi 5 mesi: il reparto intitolato a Rastelli

Il reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell'Ospedale Civico di Palermo, a pochi mesi dalla riapertura, è adesso dedicato al cardiochirurgo e ricercatore pescarese Giancarlo Rastelli, un luminare italiano del settore. Stamattina (19 dicembre) è stata scoperta la targa.

L’unità opera ininterrottamente 24 ore su 24, è attiva dal 4 luglio 2023 presso il Padiglione 12 e rappresenta, si legge in una nota, «un importante passo avanti nel fornire assistenza specializzata ai pazienti con malformazioni cardiache congenite». Un traguardo, dichiara Fabrizio Artale, presidente dell’Aps Movimento per la Salute dei Giovani, «frutto dell’encomiabile leadership e capacità manageriale del Direttore dell'Arnas, Roberto Colletti, e del suo staff». Il centro di diagnosi e cura delle cardiopatie congenite è stato ripristinato grazie a una collaborazione di successo tra il Civico e il Policlinico San Donato di Milano.

«Questo nuovo capitolo nell'assistenza medica in Sicilia non sarebbe stato possibile - sottolinea ancora Artale - senza il sostegno e la volontà del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dell’assessore Giovanna Volo, la cui determinazione ha avuto un ruolo fondamentale nel garantire un servizio sanitario di eccellenza per la comunità».

