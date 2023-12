Palermo, approvata la graduatoria degli asili nido

Approvata la graduatoria a Palermo per gli enti gestori che accoglieranno, in nidi e spazi giochi, i bambini fino a 36 mesi che beneficeranno di voucher finanziati con fondi comunali per il prossimo anno. L’offerta riguarda nidi, micronidi e spazi gioco per bambini 18/36 mesi privati, iscritti all’albo regionale.

L’obiettivo del Comune è ampliare «l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia e qualificare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni». Le strutture inserite in graduatoria sono 36. Nei nidi e micro nido c’è posto per 352 bambini e le strutture disponibili sono 27. Nove enti hanno dato la disponibilità ad accogliere 178 bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi in altrettanti posti di spazio gioco. La procedura è stata seguita dall’area della Istruzione e formazione che fa capo all’assessore Aristide Tamajo.