Palermo, sospesi i divieti per gli ambulanti nel centro storico: il Comune assicura più controlli

È Natale e il Comune è più... buono. A Palermo sospesi i divieti per gli ambulanti nel centro storico. In particolare, la nuova ordinanza dell’amministrazione municipale sospende «fino al 20/01/2024 - come si legge in un comunicato - gli effetti dell'ordinanza n. 157 del 03/08/2023, riguardante il divieto di commercio ambulante nelle vie del centro storico».

Lo ha stabilito oggi la nuova ordinanza sindacale (n. 218 del 15/12/2023). Scopo del provvedimento quello di agevolare lo svolgimento delle attività economiche nel centro storico. Ma il Comune assicura anche che si provvederà contemporaneamente a incrementare i controlli anche con l'intervento di personale della Protezione civile e agenti delle forze dell'ordine in pensione».