Palermo, Ferrandelli e Canto passano nella maggioranza: «Lagalla è un sindaco capace di ascoltare tutti»

La maggioranza del sindaco di Palermo si allarga e accoglie due nuovi componenti, Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto. I numeri che sostengono l’amministrazione comunale, dunque, aumentano e dagli iniziali 24 la giunta può contare adesso su 26 consiglieri comunali e «non si escludono ulteriori ingressi» fa sapere Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo, che oggi ha aperto le porte ai due nuovi arrivi.

Un ingresso di cui si parlava da tempo, annunciato oggi «dopo giorni e gironi di lavori silenziosi», spiega Ferrandelli durante la conferenza stampa di questa mattina (13 dicembre) a Palazzo Comitini, momentanea sede del consiglio comunale.

«La decisione arriva dopo essersi resi conto della grande libertà di pensiero che il primo cittadino ha dimostrato fin dal suo insediamento - continua Ferrandelli, che nel 2022 era candidato sindaco proprio contro Lagalla -. Si è dimostrato non un uomo solo al comando ma un sindaco capace di ascoltare tutti, che studia in modo approfondito le questioni e le condivide. Con il passare del tempo ci siamo resi conto che i punti in comune aumentavano sempre di più e prova è stata che non abbiamo mai fatto opposizione distruttiva, ma abbiamo sempre portato il nostro contributo ragionato».

A livello politico Canto e Ferrandelli sottolineano come «non cambia nulla, la nostra è una adesione civica ad un progetto civico che punta a risollevare la città. Ciò che concerne i ruoli ricoperti all’interno di Azione (Ferrandelli responsabile per le autonomie) non verranno abbandonati. Ognuno di noi ha la sua storia e rinnegare l’appartenenza, questo si sarebbe un errore». Molti i punti di contatto elencati durante la conferenza stampa tra i quali spiccano «le scuole aperte il pomeriggio - sottolinea Canto - la partnership tra pubblico e privato, il regolamento beni comuni: abbiamo fatto un percorso dove abbiamo dato un contributo concreto anche alle singole delibere della maggioranza. Vogliamo fare accadere delle cose, come vogliono i nostri elettori».

Su quest’ultimo punto Ferrandelli ha voluto precisare: «Il 14% che ci ha votato ci ha visto come l’ago della bilancia - dice - e noi questo patrimonio lo stiamo investendo legittimamente per il bene della città. E a chi dice che cambio tropo spesso rispondono con i numeri di un consenso che si allarga». E chiarisce sulle Provinciali e le Europee: «Non sono elezioni che riguardano la città, questo progetto è per Palermo».

«Saluto con soddisfazione l’adesione al gruppo Lavoriamo per Palermo dei consiglieri comunali Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto - ha commentato Lagalla -. Si tratta di un’operazione politica importante che allarga il quadro della maggioranza in Consiglio comunale e lo fa, portando tra le sue fila componenti di grande esperienza».