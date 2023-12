Palermo, all'Istituto Saladino dopo il campo sportivo arrivano i lavori per l'adeguamento della palestra

Prenderanno il via stamattina (12 dicembre) alla presenza dell’assessore comunale all’Istruzione Aristide Tamajo, i lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell’impiantistica nella palestra dell’istituto comprensivo Giuliana Saladino di via Barisano da Trani, nel quartiere di San Giovanni Apostolo (ex Cep) di Palermo. L’importo, finanziato con fondi europei, è di quasi 260 mila euro, compresi 11 mila per oneri della sicurezza, e ad eseguire le opere è la ditta Teknoservice di Santa Tecla, Acireale, aggiudicataria dell’appalto.

Tra gli interventi previsti, la dismissione e il rifacimento della pavimentazione sportiva della palestra interna, compresa la segnatura, il campo sportivo per la pallavolo e la pallacanestro (non agonistiche), la realizzazione di un sistema fonoassorbente per l’isolamento del calpestio a vantaggio delle aule sottostanti, la chiusura e l’ apertura del vano porta per la creazione del deposito delle attrezzature sportive, la coloritura di soffitto e pareti, la dismissione dei corpi illuminanti esistenti ad alto indice di assorbimento energetico, l’installazione di nuovi corpi illuminanti led, la sostituzione del quadro esistente ed adeguamento impianto elettrico dedicato alla palestra, la sostituzione degli infissi esistenti con nuovi dotati di sistema di apertura finestra a vasistas con automatizzazione a distanza. La consegna delle opere è prevista entro la fine di aprile.

I lavori arrivano a distanza di un mese e mezzo dall'inaugurazione (foto sopra) del nuovo campo sportivo polivalente nei plessi Fuga e Calandrucci dello stesso istituto scolastico. Il campo, intestato a Padre Pino Puglisi, è stato realizzato grazie all’assegnazione straordinaria di fondi alle scuole da parte del Comune di Palermo per gli interventi di manutenzione.