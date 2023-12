Palermo, la vertenza Amg: i consiglieri comunali d'opposizione contro la giunta Lagalla

I gruppi d’opposizione in Consiglio comunale, a Palermo, si schierano con i lavoratori dell’Amg, l’azienda che cura l’illuminazione pubblica in città. Il personale ha proclamato il blocco delle prestazioni in straordinario, comprese l’illuminazione degli alberi di Natale e l’assistenza per il concerto di Capodanno in piazza.

Il Pd

«Esprimiamo piena solidarietà alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori della Amg Energia - dicono i consiglieri del Partito democratico Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone, Giuseppe Lupo e Teresa Piccione - per la mobilitazione indetta a difesa del servizio offerto ai cittadini dall’Azienda del gas del Comune di Palermo e dei diritti dei lavoratori. Non condividiamo le decisioni dell’amministrazione Lagalla sul contratto di servizio della Amg Energia, che non può in alcun modo pregiudicare il patrimonio di professionalità e competenze dei lavoratori né la qualità del servizio ai cittadini. Ci opporremo in Consiglio comunale - concludono i consiglieri del Pd - a qualsiasi decisione della giunta Lagalla che penalizzi il servizio e i lavoratori svalutando la società Amg Energia del Comune di Palermo».

Progetto Palermo

«La grande partecipazione dei dipendenti dell’azienda Amg Energia all’assemblea di oggi indetta dalle organizzazioni sindacali - dicono i consiglieri comunali di Progetto Palermo, Massimo Giaconia, Mariangela Di Gangi e Alberto Mangano - è un chiaro e motivato dissenso rispetto alle politiche dell’amministrazione comunale che hanno portato a un contratto di servizio, qualche giorno fa varato dalla giunta, inadeguato ed economicamente sottodimensionato». Per Progetto Palermo, si tratta di «un contratto di servizio che da un lato non risponde alle reali esigenze della città e dall’altro consegna tante incognite sul futuro dell’azienda e dei suoi dipendenti, che addirittura, secondo una previsione fatta dagli uffici dell’Amg Energia, per il 2024 potrebbe causare una perdita di esercizio di circa 3 milioni di euro a causa di maggiori servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti alle stesse condizioni economiche del precedente contratto, nonostante la vetustà degli impianti di pubblica illuminazione e di climatizzazione degli immobili comunali. Per questi motivi - concludono i consiglieri - esprimiamo piena solidarietà alle organizzazioni sindacali e ai dipendenti dell’Amg Energia, e ci schieriamo al loro fianco a tutela della continuità aziendale e contro ogni forma di privatizzazione dei servizi pubblici locali. Chiediamo ancora una volta al presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, di dedicare una seduta alla presenza del sindaco e del Cda di Amg».

Amella

Protesta anche Concetta Amella, componente della commissione Aziende partecipate: «Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai lavoratori di Amg Energia e ai sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, che hanno annunciato il blocco delle attività non essenziali in regime di straordinario in risposta alle preoccupazioni sul rinnovo del contratto di servizio, che solleva dubbi in merito alla sostenibilità economica e finanziaria dell’azienda, nonché alla sua continuità aziendale. Invitiamo pertanto l’amministrazione Lagalla a riconsiderare le scelte effettuate, adottando un approccio che tenga conto delle sfide attuali e future cui l’azienda è chiamata, ed in Consiglio Comunale promettiamo di fare le barricate per porre rimedio ad uno contratto di servizio, puntuale espressione di un’amministrazione che non ha alcuna visione di sviluppo e di rilancio dell’azienda».