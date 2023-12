Palermo, protestano i lavoratori di Amg Energia: niente luci per gli alberi di Natale in città e per il concerto di Capodanno

Oggi a Palermo assemblea del personale di Amg Energia con i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil. L’assemblea dei lavoratori, riunita in piazza Scaffa, sede della partecipata del Comune, ha deliberato da oggi il blocco di tutte le attività non essenziali fatte in regime di straordinario, compresi gli interventi del periodo natalizio, come la fornitura elettrica per l’accensione degli alberi di Natale nelle varie circoscrizioni e l’assistenza per il concerto di Capodanno, evento molto atteso anche per l'annunciata presenza della cantante Elodie. «Saranno garantiti solo i servizi utili a non pregiudicare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e il resto sarà sospeso fino a quando non avrà luogo l’incontro che abbiamo chiesto al prefetto», dicono i segretari generali di Filctem Cgil Palermo, Femca Cisl Palermo Trapani e Uiltec Uil Calogero Guzzetta, Andrea Perrone e Maurizio Terrani.

Prosegue così lo stato di agitazione proclamato il 7 dicembre scorso dai sindacati, in considerazione delle preoccupazioni sulle condizioni del rinnovo del contratto di servizio con Amg Energia, di cui il Comune di Palermo è socio unico. «Se il Comune non ci darà ascolto - aggiungono Guzzetta, Perrone e Terrani - siamo pronti ad attuare ogni forma di mobilitazione e di protesta che sarà necessaria, anche in forme inedite. In assenza di risposte si intensificherà la mobilitazione fino ad arrivare allo sciopero. Il rischio è che non ci siano le condizioni per rispondere ai bisogni della città, in termini di ripristino dei guasti: ci potranno essere semafori spenti, strade al buio e disagi in tutta la città».

I sindacati intervengono anche in merito alla richiesta fatta dal sindaco ad Amg di produrre, entro 30 giorni, le osservazioni rispetto alle dichiarazioni del presidente del Cda della partecipata, Francesco Scoma, su una possibile perdita di 3 milioni di euro determinata - a fronte dell’incremento dei servizi richiesti ad Amg dal Comune - dai maggiori costi.