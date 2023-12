Lotta agli incendi, 271 milioni per la forestazione in Sicilia: serviranno soprattutto alla prevenzione nei boschi

È stata approvata in commissione Bilancio dell’Ars la norma del ddl di stabilità (art.17) che destina 271,3 milioni di euro per il settore della forestazione, in particolare per gli interventi di prevenzione antincendio boschivi.

La Regione potrà dotarsi di una flotta aerea sia ricorrendo ai privati sia attraverso la stipula di una convenzione con la Protezione civile nazionale per l’utilizzo di aeromobili appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato. Si farà ricorso ad ulteriori velivoli pesanti utilizzabili anche in presenza di venti più forti, tipo Super Puma o similari, in aggiunta ai 10 elicotteri attualmente schierati. È prevista inoltre l’estensione della convenzione con i vigili del fuoco sia in termini temporali sia di numero di squadre utilizzabili. Inoltre, sarà rinnovata la convenzione con l’Arma dei carabinieri per lo schieramento di un elicottero Nh500.