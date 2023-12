Centro di riabilitazione nell'ospedale di Petralia Sottana, Schifani: «Le risorse sono disponibili»

Un Centro di riabilitazione nell’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana (nella foto), sulle Madonie. È il progetto al quale sta lavorando il governo regionale. Lo ha annunciato il presidente Renato Schifani.

«Le risorse - ha detto il governatore - sono disponibili e ho già dato indicazioni all’assessorato della Salute per procedere con l’attivazione del nuovo servizio. Un provvedimento che si aggiunge a quelli già messi in campo dalla Regione per risolvere il problema della carenza dei medici in tutto il territorio siciliano».