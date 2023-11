Palermo, corsa contro il tempo per impegnare 28 milioni: dalla piscina ai pali della luce

Corsa contro il tempo al Comune di Palermo per impegnare, entro la fine dell’anno, poco più di 28 milioni di euro in investimenti. Il tesoretto è l’avanzo proveniente dal bilancio del 2022. Secondo le indicazioni del sindaco Roberto Lagalla, andrà spalmato su gran parte dei settori di spesa. Sei milioni andranno all’edilizia pubblica (due di questi per le scuole). Per una nuova piscina sono destinati 3,5 milioni.

Un milione servirà per rinnovare i pali della luce più vecchi che rischiano di cadere. Un fondo da 500 mila euro andrà alle manutenzioni di fontane e vasche. Un milione e mezzo verrà speso per gli impianti di condizionamento di immobili comunali (Galleria d’arte moderna, i palazzi Ziino e Tarallo, l’Archivio storico e la sede del corpo dei vigili urbani). Sono finalizzati alla fognatura di via Messina Marine 3,2 milioni e 200 mila per quella di via Tiro a segno. Altri fondi andranno per l’acquisto di attrezzature del settore Ville e giardini, della Reset e dell’autoparco.

L’Amat utilizzerà 800 mila euro per segnaletica, semafori, illuminazione dei passaggi pedonali e barriere New Jersey. Altrettanti saranno assegnati alle otto Circoscrizioni (100 mila euro ciascuna) per progetti di riqualificazione urbana. Per chiudere una transazione con l’Amap sono destinati quasi due milioni e mezzo. Il Comune spenderà 300 mila euro per le potature nel solo mese di dicembre.