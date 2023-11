Altro cambio in giunta a Palermo, Anello diventa assessore e subentra a Figuccia

Sabrina Figuccia lascia l'assessorato al Turismo, Sport e impianti sportivi e Politiche giovanili al Comune di Palermo e al suo posto subentra Alessandro Anello, anche lui membro del Consiglio comunale. Per Anello si tratta di un ritorno al governo della città. È stato consigliere comunale e provinciale in Forza Italia e assessore sia comunale che provinciale, poi è passato alla Lega con cui è stato eletto alle ultime elezioni.

Figuccia sarà la nuova responsabile provinciale della Lega a Palermo e sarà chiamata a svolgere un importante ruolo dal viceministro al Lavoro Claudio Durigon, sulle tematiche inerenti le politiche sociali e del lavoro.

«In questo quadro di rinnovamento del partito di Salvini - dice la segretaria regionale della Lega, Annalisa Tardino - vanno i ringraziamenti per il grande lavoro svolto al responsabile provinciale uscente di Palermo, Francesco Di Giorgio, sindaco di Chiusa Sclafani. A Sabrina, Alessandro e Francesco, come a tutti i militanti e i dirigenti di Palermo, va l’augurio di buon lavoro da parte di tutta la grande famiglia della Lega».

«Ringrazio il partito per avermi conferito questi prestigiosi incarichi - afferma Sabrina Figuccia -. Ho deciso di accettare per crescere in un partito nazionale, che sta dimostrando un grande impegno anche sul nostro territorio. Sono grata in particolare al segretario regionale Annalisa Tardino per l'incarico di segretario provinciale di Palermo e al sottosegretario Claudio Durigon per l'incarico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al contempo voglio ringraziare il sindaco Roberto Lagalla, per il lavoro svolto insieme, nell'interesse della città di Palermo e augurare al collega di partito, Alessandro Anello, buon lavoro per l'incarico di assessore, dando la massima disponibilità per tutti i dossier attualmente aperti in assessorato. Non mancherà il mio impegno sul territorio nel ruolo di consigliere comunale».