Di Pietro in commissione Antimafia: «Ci fu un dossieraggio contro di me e contro i pm di Palermo»

«C’è stata un’attività di dossieraggio nei miei confronti per convincermi a non occuparmi di Tangentopoli». Lo ha detto l’ex pm di Mani Pulite Antonio Di Pietro (nella foto in uno dei processi di Tangentopoli) ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia.

Di Pietro ha richiamato anche una relazione del Copasir degli anni Novanta che ha riconosciuto che «effettivamente c’era stata attività di dossieraggio nei confronti di magistrati della procura di Milano e Palermo e in cui si indicano per nomi e cognomi i mandanti, gli esponenti dei servizi che avevano fatto questa attività di dossieraggio».