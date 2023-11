Comune di Palermo, via libera agli interventi per otto asili nido e materne

La giunta comunale di Palermo dà il via libera agli interventi per otto asili nido e materne. In serata ha approvato i progetti esecutivi. Sono opere finanziate dal Pnrr. La delibera è stata presentata in giunta dall’assessore comunale all’Istruzione Aristide Tamajo.

Nuovi asili nido in via XXVII Maggio e in viale Michelangelo. Ciascuno costerà 762 mila euro. È prevista poi la demolizione e la ricostruzione di un padiglione del plesso Borsellino in largo Camastra (1 milione e 187 mila) che sarà destinato a scuola dell’infanzia. Interventi di riqualificazione funzionale sono previsti all’asilo Biondo di via Carmelo Lazzaro (694 mila euro) e nella scuola dell’infanzia di via della Barca (570 mila euro). Sarà ricostruito l’edificio annesso all’ex Casena Rossi con la realizzazione di un parco giochi (701 mila euro) e l’asilo Principe di Palagonia (2,7 milioni di euro). Verrà riqualificato anche l’ex asilo rurale Principe Umberto (715 milioni). Grazie ad una convenzione con Invitalia le imprese sono pronte a iniziare le opere. I lavori saranno avviati entro il prossimo mese.