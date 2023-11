Il Giglio di Cefalù in soccorso dell’ospedale di Petralia Sottana, che soffre per la carenza di medici. Ne dà notizia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che si è riunito con l’assessore alla Sanità Giovanna Volo, il commissario dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni e il dirigente generale della pianificazione del dipartimento salute Salvatore Iacolino, proprio per affrontare il dossier.