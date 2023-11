C’è un piano per sopprimere 17 scuole a Palermo e provincia

Diciassette scuole di Palermo e provincia potrebbero sparire, a partire da settembre dell'anno prossimo, se in conferenza provinciale lunedì 20 novembre, a Palazzo Comitini, la delibera del Consiglio scolastico provinciale sarà approvata. Si tratta, infatti, di un piano di ridimensionamento degli istituti, proposto dall’organismo con funzioni in relazione alle competenze sulle scuole di ogni ordine e grado del capoluogo e dei comuni della provincia. Si ridurrebbe la spesa nel comparto scuola con meno dirigenti scolastici, addetti al settore amministrativo e personale Ata e nello stesso tempo sparirebbero realtà scolastiche consolidate, alcune anche storiche che, nel tempo, hanno dimostrato di lavorare bene e sono diventate punti di riferimento importanti per i territori in cui si trovano.

Nella foto l'elementare Nicolò Garzilli di Palermo, una delle scuole incluse nel piano