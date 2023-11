Ars, via libera alla manovra correttiva da 550 milioni di euro: contributi per il caro mutui e il settore agricolo

L’Assemblea regionale siciliana, dopo l'approvazione del maxi emendamento, ha dato il via libera con il voto finale alla manovra correttiva da 550 milioni di euro. In 32 hanno votato a favore, mentre sono stati 22 i contrari.

La Lega con il capogruppo della Lega, Marianna Caronia, ha rivendicato la norma che assegna 50 milioni di euro all’Irfis per combattere il caro mutui: «Alle famiglie siciliane, con un Isee inferiore a 30 mila euro, verranno erogati contributi in base all’aumento delle rate dei mutui verificatosi nel 2022 e nel 2023 per effetto della crescita dei tassi».

Circa 13 milioni di euro di contributi a sostegno di lavoratori e imprese del settore agricolo, agroalimentare e vitivinicolo. Sono il frutto di tre interventi distinti, voluti dal Governo regionale. Nel dettaglio è previsto un finanziamento da 8 milioni di euro alle cantine sociali, poi un contributo straordinario di 3,8 milioni di euro al Consorzio di bonifica 10 di Siracusa per coprire i debiti di una condanna esecutiva che ha causato il blocco di tutte le spese, compresa quella per gli stipendi. Per la riqualificazione e la riclassificazione del personale dell’Ente di sviluppo agricolo sono state destinate risorse pari a un milione e duecentomila euro.