Finanziato dalla Regione il primo intervento per riaprire la Palermo-Belmonte Mezzagno

La Regione Siciliana ha finanziato l’intervento per il consolidamento del costone roccioso sulla strada da Palermo a Belmonte Mezzagno, chiusa da due anni. Ne dà notizia Roberto Lagalla, nella sua veste di sindaco metropolitano, anticipando anche i prossimi passi necessari per mettere al sicuro la galleria danneggiata da una frana nel novembre del 2021.

«Accolgo con grande apprezzamento - dice il sindaco metropolitano (carica che corrisponde a quella dell’ex presidente della Provincia, ndr) - la delibera della giunta regionale di finanziare il consolidamento del costone roccioso sulla Strada provinciale 37. Ringrazio la Presidenza della Regione Siciliana e il commissario del Dissesto idrogeologico Croce. Anche la Città Metropolitana è pronta a fare la sua parte, dopo aver portato avanti i progetti per la riapertura di un’arteria stradale chiusa da quasi due anni».

Lagalla ha impartito le necessarie disposizioni agli uffici al fine di valutare la possibilità di provvedere alla copertura finanziaria del complesso degli interventi necessari alla riapertura della Sp 37, cosiddetta «di Gibilrossa», con risorse proprie dell’ente. La Città Metropolitana dispone del progetto corredato di tutti i visti e pareri necessari relativo ai lavori di ripresa messa in sicurezza della galleria artificiale danneggiata dalla caduta massi L’importo di questo intervento è di 3 milioni 593 mila 955 euro. L’ex Provincia proporrà l’applicazione di quote di avanzo di amministrazione per la copertura di questo intervento contestualmente alla prossima variazione di bilancio che dovrà essere approvata dall’Assemblea dei sindaci entro il 30 novembre 2023. Dopo l’approvazione della manovra di bilancio e l’espletamento delle procedure di gara, sarà possibile realizzare i lavori la cui durata prevista è pari a 12 mesi per il consolidamento del costone roccioso e sei mesi per il ripristino della galleria.

«Procederemo con la variazione di bilancio e confido nella piena condivisione dei colleghi sindaci del Palermitano che dovranno approvare questa variazione, perché è di tutta evidenza l’importanza strategica di ripristinare quanto prima la Sp 37 che permette di collegare diversi comuni della provincia», conclude il sindaco Lagalla.