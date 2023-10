Troppi raid davanti alla casa di padre Puglisi, Lagalla: «Presto la videosorveglianza nella piazzetta»

Nella foto un lampioncino danneggiato in uno dei precedenti assalti in piazzetta Puglisi

In arrivo la videosorveglianza davanti alla casa museo di padre Puglisi, a Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla, dopo aver appreso che è stata danneggiata una foto di Papa Francesco esposta davanti alla sede della casa museo, nella piazzetta intitolata al Beato di Brancaccio, ha annunciato un intervento.

«Colpire la piazzetta dedicata a padre Pino Puglisi - ha detto Lagalla - non significa offendere solo Brancaccio e l'azione di alto valore sociale e culturale del Centro intitolato al Beato, ma tutta la città che si muove su valori di legalità e rispetto dei beni comuni. Tengo a precisare che proprio in questi giorni ho sollecitato e dato impulso all’attività di sorveglianza dell’area della piazza e proprio in questa settimana l’amministrazione conta di installare le prime telecamere per garantire sempre più sicurezza nel quartiere».