«Mi ha chiamato personalmente il ministro del lavoro, Marina Calderone, per annunciarmi che in Sicilia arriveranno nuovi ispettori del lavoro, aumenterà il numero e la loro presenza». Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, in mattinata, in prefettura a Palermo, nel corso della firma del protocollo di legalità per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Palermo Nord-Polo oncoematologico.