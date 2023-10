Palermo, la via Papireto chiusa da anni: scattano le ispezioni con georadar e video

A Palermo, a distanza di quasi due anni dell’esondazione del canale Papireto, avvenuta nel dicembre 2021 con il successivo collasso del manto stradale di via Matteo Bonello, iniziano le operazioni di analisi, georadar e videoispezioni per il ripristino della viabilità della via Papireto.

Il cronoprogramma stilato dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici, guidato da Totò Orlando, prevede la realizzazione delle indagini preliminari sin da oggi (13 ottobre) e poi da lunedì a venerdì della prossima settimana e ancora il solo venerdì 27. Tra le 8 e le 18 di questi giorni su via Matteo Bonello, via Carrettieri e su piazza Domenico Peranni ci sarà la limitazione temporanea alla circolazione pedonale e veicolare, divieti di sosta e rimozione coatta. Esprime soddisfazione per il superamento dell’impasse il consigliere comunale Ottavio Zacco.