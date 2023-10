A Partinico due consiglieri comunali lasciano «Sud chiama Nord», ma restano all'opposizione

I consiglieri comunali di Partinico (Palermo) Onofrio Nuccio Latona e Ennio Morello hanno deciso di lasciare la formazione «Sud chiama Nord» di Cateno De Luca, in cui erano stato eletti alle amministrative.

Lo hanno fatto con una lettera al presidente del Consiglio comunale Erasmo Briganò e al sindaco Pietro Rao, affermando che speravano «che una intesa estemporanea nata in campagna elettorale potesse trasformarsi in una iniziativa politica chiara e duratura». Nella nota Latona e Morello sottolineano che «purtroppo, il progetto politico auspicato in questi dieci mesi non è mai decollato, lasciando la rappresentanza consiliare eletta», sostanzialmente, «in autogestione».

Il percorso politico dei due consiglieri prosegue con l’adesione alla lista «Liberi, determinati e chiari» che, assieme a Sud chiama Nord e a Fratelli d’Italia, alle scorse amministrative aveva sostenuto la candidatura del sindaco Toti Longo di FdI. L’obiettivo è quello di «rafforzare - sottolineano Latona e Morello - il progetto politico e il comune intento di costruire una alternativa di buon governo della città». I due consiglieri raggiungono nel gruppo in Consiglio Toti Comito.