Rifiuti in Sicilia, la mossa di Schifani: una legge per salvare gli impianti

L’emendamento sul divieto di costruzione degli impianti di trattamento dei rifiuti entro i tre chilometri dai centri abitati, approvato dall’Ars questa estate e contenuto nella legge regionale numero 9 del 2023, riaccende le fibrillazioni all’interno della maggioranza. Ieri il presidente della Regione, Renato Schifani, ha chiamato a Palazzo d’Orléans il titolare dell’assessorato Energia, Roberto Di Mauro, per un chiarimento sulla norma. Un incontro che è stato «breve e teso» secondo chi si trovava a Palazzo.

Per risolvere il pasticcio il governo presenterà una proposta abrogativa della norma che era stata approvata e contenuta proprio in un emendamento dell’esecutivo. Un emendamento abrogativo è stato depositato ieri. Una manovra quindi che in tempi «rapidissimi» - dicono dagli uffici di Schifani- riuscirà a mettere una toppa alla norma che aveva attirato le critiche di sindaci (che avevano programmato intervento grazie al Pnrr) ma anche degli industriali siciliani.

