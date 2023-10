Caro voli, Aricò annuncia novità per sostenere i siciliani residenti

«La prossima settimana annunceremo una novità contro il caro voli per tutti i siciliani residenti».

Lo ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, nel corso del suo intervento al convegno organizzato dal centro Iccsai sullo sviluppo del trasporto aereo in Italia e in Sicilia che si è svolto oggi a Palermo.

L’assessore non ha voluto aggiungere altri particolari, ma trapela che ci sarebbero risorse finanziarie pronte ad essere utilizzate per scontare i costi dei biglietti aerei da e per la Sicilia ad esclusivo appannaggio dei residenti. I dettagli dell’iniziativa saranno svelati nei prossimi giorni in una conferenza stampa», ha concluso Aricò.