Palermo, da novembre in otto scuole elettricità autoprodotta: ecco quali

Entro novembre otto istituti scolastici palermitani saranno dotati di pannelli fotovoltaici che garantiranno, in alcuni casi, anche il riscaldamento. L’intervento riguarda i plessi Salgari, Natoli, Alagna, Kolbe, Agostino, Sacco e Vanzetti e Di Vittorio.

Il raggruppamento temporaneo di imprese En-sit sta realizzando i lavori che prevedono anche la coibentazione dei tetti e nuovi infissi. La spesa complessiva è di circa 800 mila euro. L’impresa aveva vinto la gara con un ribasso del 27%. Il Comune ha concesso ieri una breve proroga per la consegna delle opere. Dovranno essere completate entro il 15 ottobre. L’impianto, dopo il collaudo, sarà regolarmente funzionante in tutte le scuole entro novembre. In alcuni plessi, quelli privi di caldaie a gas, l’elettricità prodotta servirà anche per alimentare le pompe di calore destinate ai riscaldamenti.

«Le istituzioni devono puntare su scuole con energia pulita e a basso costo», afferma Aristide Tamajo, assessore comunale all’Istruzione. «Questi interventi vanno in questa direzione - prosegue Tamajo - riducendo i consumi energetici e facendo entrare le fonti rinnovabili all’interno degli edifici scolastici. Sono convinto che nei prossimi anni, grazie alla sinergia tra pubblico e privato, potremo lavorare all’efficientamento di tante altre strutture della città».