Palermo, bilancio della Rap in alto mare e si bloccano le assunzioni

Senza bilancio, niente assunzioni alla Rap. E nonostante le rassicurazioni e le facce sorridenti, l'azienda di piazzetta Cairoli non sta bene. Per niente. Non riuscirà a chiudere il bilancio. All'assemblea di giorno 9 il socio unico, cioè il Comune, non potrà approvare il documento finanziario: gli uffici dicono che no, non si può scrivendolo nero su bianco. Il progetto presentato non è per nulla in linea dal punto di vista dei conti che non tornano mai. E così stando le cose c'è a rischio la continuità aziendale (cioè la sopravvivenza societaria) e le assunzioni che non si possono fare.

E intanto l'azienda fa i conti con le continue emergenze di Bellolampo e della raccolta. Nel vicolo buio di questi giorni, l'unica luce che si intravede è quella accesa dall'assessore al Bilancio, Carolina Varchi, che ha firmato una direttiva con cui ha disposto di preparare il pagamento di 27 milioni a Rap: 20,3 milioni di extra-costi per le vecchie vasche e 6 per ordinarie fatture. Un passo avanti: si pagano fornitori, stipendi, mutui, rate. Ma siamo lontani dalla definitiva situazione di tranquillità.

Il vulnus si chiama bilancio. Prendiamo il consuntivo 2022: sia il collegio sindacale sia la società di revisione Grant Thornton hanno dichiarato l'impossibilità di esprimere un giudizio perché «non siamo in grado di acquisire elementi probativi e appropriati». Fa comunque paura anche il bilancio di previsione 2023 che ha chiuso i primi sei mesi con un passivo di quasi 4 milioni. Per colmare questo buco servirebbe affidare nuovi lavori ma la ragioneria generale ha già fatto sapere che non ci sono soldi. Anche il corrispettivo che aumenta di anno in anno in previsione non è nella disponibilità né dell'azienda né del Comune essendo formato dall'Arera attraverso una complessa misurazione che porta alla tariffa (Tari) che per legge deve colmare tutti i costi della gestione.

