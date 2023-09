Palermo, via libera dal Consiglio comunale: 35 milioni da spendere subito

Il sindaco fa tombola e incassa in tempi ridottissimi il via libera al bilancio consuntivo 2022. Così può dare corso alle assunzioni nella finestra angusta da qui a fine mese (dal primo ottobre il Comune entra nuovamente in stato di infrazione perché scade il temine per il consolidato e si bloccherebbe nuovamente la spesa per il personale), e organizzare l’impegno di spesa di lavori per investimenti pari a 35 milioni di euro: si tratta di circa la metà dell’avanzo di amministrazione liberato, l’altra metà servirà a pagare i crediti riconosciuti alle aziende (21 solamente alla Rap).

L’amministrazione, però, deve pagare un pegno. La condizione affinché i più riottosi consiglieri rinunciassero (come hanno fatto) al diritto di utilizzare tutto il tempo a disposizione (20 giorni) per studiare il documento è che si creerà un tavolo comune con l’opposizione per stabilire in che modo, in che direzione e in che quantità quelle risorse debbano essere allocate.

Le assunzioni degli 11 dirigenti tecnici, quella di 14 dirigenti scelti intuitu personae a tempo determinato, la trasformazione di 80 part-time categoria D a tempo pieno e la stabilizzazione del bacino residuo di Lsu contribuiranno a fare funzionare meglio una burocrazia inceppata spesso per carenza di risorse.

