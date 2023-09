Comune di Palermo, sì al rendiconto: via libera alle manutenzioni e all'assunzione di 11 dirigenti

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato il rendiconto 2022. «È un segnale importante per la città - ha affermato il sindaco, Roberto Lagalla - alla quale adesso potremo dare nuove risposte in termini di opere pubbliche, manutenzioni e servizi. Un passaggio importante anche per le politiche del personale che daranno ossigeno alla macchina amministrativa, a cominciare già con l’assunzione di undici dirigenti tecnici».

Lagalla ha anche inviato un ringraziamento «al vicesindaco e assessore al Bilancio Carolina Varchi, agli uffici della Ragioneria, alla Giunta e al Consiglio comunale che, con senso di responsabilità, ha votato questo atto fondamentale per fare ripartire la città. Dopo anni, in questo Comune - ha aggiunto - si torna a parlare di bilanci approvati e di risorse, circa 35 milioni di euro, di avanzo di amministrazione che saranno destinate a nuovi investimenti sulla base di un percorso di condivisione tra il governo della città e il Consiglio comunale».

L’opposizione rivendica il proprio «senso di responsabilità» nel via libera dato attraverso l’astensione. Si è trattato di «un percorso - hanno sottolineato i consiglieri del Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Progetto Palermo, Oso e Gruppo Misto - ostacolato dall’ennesimo ritardo con cui la giunta ha presentato la delibera, come ammesso dallo stesso sindaco Lagalla, e dalle divisioni della maggioranza. Considerati i benefici derivanti per la città dall’approvazione del rendiconto (assunzioni, trasferimenti statali, rispetto del Piano di riequilibrio), i gruppi di opposizione, pretendendo il rispetto della normativa vigente, hanno deciso di non assumere un comportamento ostruzionistico e di astenersi al voto, oltre ad avere emendato l’atto, col voto unanime dell’aula, al fine di impegnare l’amministrazione comunale a tenere conto dell’aula per l’utilizzo dell’avanzo di gestione».

«Oggi - ha commentato Carolina Varchi - è una buona giornata per Palermo: il Consiglio comunale ha appena approvato il Rendiconto 2022. Un passaggio fondamentale pere rendere questa città ancora più bella e ancora più vivibile. Regolarizzare la contabilità era un impegno che Fratelli d’Italia aveva assunto con gli elettori e lo abbiamo rispettato». Secondo il vicesindaco, «da questo momento il Comune di Palermo può dare il via all’utilizzo di circa 40 milioni di euro per investimenti non solo utili, ma urgenti per la nostra città. Allo stesso tempo, il via libera al documento finanziario consente all’amministrazione di trovarsi con “le carte in regola” dal punto di vista contabile. Questo significa - ha proseguito - che si potrà procedere anche a nuove assunzioni nei settori che maggiormente necessitano di personale altamente qualificato. Sono soddisfatta di questo risultato, che suggella un lavoro faticoso e allo stesso tempo entusiasmante, che in un anno ci ha portato ad approvare nove documenti contabili, sette bilanci, piano di riequilibrio e accordo con lo Stato, rimettendo così a posto i conti. Ringrazio il consiglio comunale nella sua interezza per aver esaminato e adottato il mio atto in tempi così rapidi, dapprima grazie ai presidenti che hanno convocato tutte insieme le commissioni e poi con il consiglio nel plenum, mostrando quel senso di responsabilità indispensabile a far ripartire la città. Prestissimo con il sindaco convocheremo una riunione con tutte le rappresentanze consiliari per condividere gli obiettivi strategici della nostra amministrazione e procedere spediti verso gli investimenti necessari».

«Con serietà e responsabilità - ha fatto notare il capogruppo di Azione Fabrizio Ferrandelli - abbiamo contribuito, cucendo e promuovendo il dialogo tra tutte le sensibilità politiche presenti in aula, alla votazione del bilancio rendiconto 2022. La finalità primaria è stata per noi quella di liberare le somme dell’avanzo di amministrazione rispetto al quale, con nostra proposta di emendamento, abbiamo vincolato tutte le forze politiche ad un ragionamento condiviso sulla destinazione. È tempo di sbloccare interventi necessari da anni: servizi ai cittadini, opere pubbliche e politiche del personale. Riteniamo, inoltre, che il dialogo costruttivo e costante, così come avviato da inizio consiliatura, debba essere la cifra dei prossimi mesi di lavoro al fine di restituire oltre alla normalità contabile anche quella di servizi efficienti ad una città che da troppo tempo soffre, soprattutto nelle zone periferiche».

Per il capogruppo di «Lavoriamo per Palermo», Dario Chinnici, «il voto di oggi è frutto del senso di responsabilità delle forze politiche di maggioranza e opposizione. L’emendamento votato trasversalmente vedrà l’amministrazione attiva e il consiglio comunale lavorare insieme per la destinazione di importanti somme, pari a 35 milioni di euro, che serviranno a sbloccare investimenti attesi da tempo, specie sul fronte della manutenzione delle strade». Secondo Alessandro Anello, capogruppo della Lega, «l'approvazione del consuntivo 2022 rimette finalmente in piedi i conti del Comune e premia oltre un anno di lavoro del sindaco Lagalla e della giunta, allontanando definitivamente lo spettro del dissesto».

«Si pone fine ad una fase emergenziale per la città e si danno risposte ai cittadini che attendono che Palermo torni, finalmente, alla normalità», afferma il capogruppo di Democrazia cristiana Domenico Bonanno. «L'approvazione del consuntivo chiude un ciclo di lavoro essenziale svolto dall’amministrazione e dal Consiglio per mettere ordine nei conti della città, scongiurando una volta per tutte il rischio del dissesto», afferma il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo. Il consigliere di Forza Italia, Leopoldo Piampiano, evidenzia l'approvazione dell’ordine del giorno, di cui è primo firmatario, con il quale si impegna il sindaco affinché venga garantita l’attivazione del servizio di controllo della polizia municipale con progetto specifico. Il gruppo di Forza Italia esprime «grande soddisfazione per l'approvazione del rendiconto, con particolare riferimento al metodo di condivisione e confronto con tutte le forze politiche presenti in Consiglio», dice Giovanni Inzerillo.