Palermo, il consigliere comunale Argiroffi riprende due donne che violano la Ztl: aggredita

Nuova aggressione nei confronti del consigliere comunale Giulia Argiroffi. A denunciarlo la stessa esponente di Oso che ha pubblicato sui propri canali social un video che riprende quanto accaduto. La Argiroffi, ieri intorno all’ora di pranzo, stava lasciando in auto i locali della scuola in cui lavora, nei pressi di corso Vittorio Emanuele, quando, stando al racconto del consigliere comunale, avrebbe visto due donne, a bordo della loro auto, aggirare le telecamere della zona a traffico limitato, entrando in controsenso.

L'esponente di Oso si è trovata davanti proprio l'auto delle due donne che, percorrendo la strada in controsenso, ha bloccato il traffico. Impossibilitata a proseguire, Giulia Argiroffi ha ripreso la scena attraverso un video. Le due donne, appena hanno visto di essere riprese, prima hanno inveito contro il consigliere comunale, insultandola più volte e poi hanno iniziato a colpire i vetri dell’automobile, cercando di alzare la sicura e aprire lo sportello. L’esponente di Oso ha anche scritto di essere stata colpita con uno schiaffo.

Le telecamere controllano gli ingressi alla Ztl, così per non pagare basta entrare in controsenso, ma accelerando perché se si incontra un'auto nel senso corretto chi passa? Oggi le Signore - scrive la Argiroffi sui social -, correndo tra i bambini che uscivano dal loro primo giorno di scuola, hanno incontrato me. Io non ho indietreggiato... Le Signore si sono molto infastidite (loro vivono in centro storico, perché devono pagare?)... e alla fine mi è arrivato uno schiaffo in faccia. La polizia chiamata non è arrivata".

Non è la prima volta che Giulia Argiroffi è stata aggredita dopo aver ripreso con lo smartphone un uomo che gettava i rifiuti per strada.