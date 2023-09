Passante ferroviario di Palermo, attivata la fermata Tonnara Orsa a Cinisi

"L'entrata in funzione nel passante ferroviario di Palermo della fermata "Tonnara Orsa" a Cinisi era molto attesa e costituisce certamente una buona notizia per gli utenti". Lo afferma Alessandro Aricò, assessore regionale siciliano alle Infrastrutture e Mobilità, commentando il via libera previsto per lunedì 11 settembre ed aggiungendo: "Su nostra richiesta Rete Ferroviaria Italiana ha ripristinato le condizioni di decoro della fermata inaugurata nel 2003 ma più volte vandalizzata in assenza del servizio ferroviario. Sono state implementate anche le apparecchiature di illuminazione e informazione al pubblico. In particolare, si è provveduto a recuperare il decoro delle pensiline e dei marciapiedi, sono state ripristinate le utenze elettriche ed è stato realizzato ex novo l'impianto di informazione. L’investimento complessivo, in totale circa 200.000 euro, ha permesso anche la collocazione dei nuovi bagni chimici".

Inoltre, Aricò sottolinea: "Da lunedì 11 settembre al 9 dicembre 2023 Trenitalia vi ha assegnato due coppie di treni. I servizi saranno monitorati anche per eventuali implementazioni degli orari di partenza e arrivo. La fermata, inoltre, è stata inserita nel circuito di "Sala Blu" per l’assistenza nel viaggio delle persone con disabilità e a ridotta mobilità". Nel dettaglio, il treno "R5600" in partenza da Punta Raisi alle 5.47 e diretto alla Stazione centrale anticipa la partenza alle 5,41 per fermarsi a Orsa alle 5,46.

Sempre nella stessa tratta, il treno "R94986" delle 7,02 partirà 2 minuti prima per raggiungere Orsa alle 7.03. Modifiche anche per la tratta inversa, cioè la Palermo centrale-Punta Raisi: il treno "R21737" in partenza alle 13.12 effettuerà la fermata di Orsa alle 14.11 ed arriverà a Punta Raisi alle 14.14, mentre il treno "R21753" in partenza alle 17.12 si fermerà ad Orsa alle 18.11 e arriverà a Punta Raisi alle 18.14. Al momento, la modifica dell’offerta ferroviaria sulla linea interessa solo i giorni lavorativi e resterà in vigore fino al 9 dicembre 2023.