Partinico, morto il maestro ed ex assessore comunale Marco La Fata

Morto nella notta all'età di 84 anni Marco La Fata, partinicese doc, maestro di scuola e politico, ex collaboratore del Giornale di Sicilia, da sempre vicino alla innovativa pratica nonviolenta e ai progetti di sviluppo socio-economico della Sicilia occidentale del sociologo Danilo Dolce.

La Fata è stato un politico molto conosciuto non solo nella zona, ma anche in tutto il Palermitano, visto che era stato consigliere provinciale negli anni della prima Repubblica. Ha ricoperto anche per anni il ruolo di assessore comunale, la sua ultima esperienza con l'amministrazione guidata da Gigia Cannizzo. In prima linea dalla fine degli anni '50 al 2000, era un militante di quello che fu il partito comunista italiano (Pci).

"Era una persona che amava donarsi, mi ha trasmesso questo da quando ero piccoli - dice uno dei suoi nipoti, Giuseppe Valenti - Casa sua era piena di artisti, di uomini di cultura, di politici, un ambiente straordinario".