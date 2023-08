Palermo, il Comune incontra Alice Grassi: «Passo avanti per il Parco, la Regione ha detto sì alla bonifica»

Dopo lo sfogo di Alice Grassi, si è tenuto oggi a Palermo, nella sede dell’assessorato comunale alla Rigenerazione urbana, un incontro tra l’assessore Andrea Mineo e la stessa figlia dell’imprenditore ucciso il 29 agosto di 32 anni fa a Palermo.- Presente anche l’associazione dedicata alla memoria di Libero Grassi e il presidente dell’Ordine degli architetti, Iano Monaco, per condividere con loro lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel parco intitolato all’imprenditore ucciso da Cosa nostra per il suo rifiuto di pagare il pizzo e la pubblica denuncia contro gli estortori.

«Sul parco Libero Grassi, dopo aver ereditato una situazione che era in grande ritardo, nell’ultimo anno - ha detto il sindaco Roberto Lagalla - l’amministrazione comunale, lavorando anche in sinergia con la Regione Siciliana, ha portato avanti tutte le procedure affinché le gare e le attività ricognitive propedeuticamente necessarie, ovvero la caratterizzazione e l’affidamento della bonifica per 11 milioni di euro, potessero essere portate avanti. La buona notizia di oggi, e che sarà formalizzata nelle prossime ore, è che la Commissione tecnico scientifica della Regione ha espresso parere positivo sulla richiesta del Comune di Palermo rispetto alla procedura di bonifica e per questo ringrazio il neo presidente della Cts Gaetano Armao, che si è subito interessato della questione».

«Il finanziamento di 11 milioni di euro della Regione Siciliana è stato confermato e stiamo rispettando il cronoprogramma per mandare in gara i lavori di bonifica entro l’anno», ha aggiunto l’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta. Secondo l’assessore Mineo, infine, «è stata strategica la collaborazione tra il Comune e l’assessorato regionale Territorio e Ambiente.

L’amministrazione ha già individuato il verificatore del progetto esecutivo e il prossimo passo sarà inviare lo stesso all’Urega. Siamo soddisfatti e fiduciosi del lavoro svolto sin qui e mostreremo fino alla fine un livello di attenzione massima per questo progetto di grande rilevanza per la nostra città e dedicato alla memoria di Libero Grassi».