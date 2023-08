Minacce al sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, solidarietà dal M5s

“Massima solidarietà alla sindaca Maria Terranova che a Termini Imerese, in provincia di Palermo, ha subito gravi minacce dopo aver chiesto per la città che amministra rispetto per l’ambiente e per le regole. Maria, donna coraggiosa che in pochissimo tempo ha mostrato come è possibile amministrare bene e rilanciare un comune massacrato da anni di cattiva politica, ha denunciato”. Lo dichiara la senatrice del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua (nella foto) dopo aver appreso delle minacce subite dalla sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova.

“Le voglio esprimerne la solidarietà di tutto il MoVimento 5 Stelle e di tutte le persone perbene che credono in lei e nel cambiamento. L’uomo che l’ha aggredita verbalmente l’ha minacciata dicendo “Ti vegnu a cerco e ti scippu a testa” ovvero “ti vengo a cercare e ti stacco la testa”. È successo dopo che per l’ennesima volta la sindaca di Termini ha detto basta alla spazzatura lasciata da alcuni ambulanti nel mercato cittadino. “Maria, non sei sola. Verremo a Termini Imerese per gridarlo a gran voce e staremo al tuo fianco” conclude Dolores Bevilacqua.