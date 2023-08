L'accordo per riaprire la Cuba a Palermo, Forzinetti si astiene: «Transazione affrettata»

Sull'accordo tra Comune di Palermo e privati, per la manutenzione e la gestione della Cuba di Villa Sperlinga, l'assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, fa calare il gelo. La giunta comunale di Palermo ha approvato una delibera che autorizza gli uffici delle Risorse immobiliari a sottoscrivere un accordo di natura transattiva con l'azienda Cvs Management Srl. Un atto che in sul colpo sanerebbe il contenzioso nato dopo la chiusura di tre anni fa per problemi strutturali, assicurerebbe a costo zero per le casse pubbliche la ristrutturazione del bene e garantirebbe continuità di gestione per i prossimo dodici anni.

Ma Forzinetti, assessore in quota Dc nuova di Totò Cuffaro, non ci sta e al momento del voto si astiene. Perché? Lo spiega lui stesso nell'articolo pubblicato oggi dal Giornale di Sicilia. «Avrei voluto a disposizione più tempo - dice - per studiare questa vicenda. C'è di mezzo un contenzioso importante, non lo dimentichiamo. Gli uffici del mio assessorato saranno a disposizione ovviamente per tutto quello che è nelle mie funzioni ma non nego che avrei preferito un bando pubblico e non condivido questa soluzione così affrettata. Avrei voluto che si attendesse almeno fino a settembre prima di prendere questa decisione, per avere modo di vederci più chiaro».

Proviamo a fare luce allora. Il contenzioso pendente al Tribunale di cui parla l'assessore fa riferimento alla richiesta di risarcimento di oltre 700 mila euro della Management Srl al Comune. Tutto era iniziato nel 2020 a seguito di un’ispezione della polizia municipale, dalla quale emergevano criticità strutturali sull’immobile e veniva disposto il sequestro della struttura. Con la transazione in dirittura d'arrivo entrambe le parti rinunciano a ogni contenzioso pendente e viene stipulato un contratto di concessione di 12 anni alla stessa Cvs Management che - a sua volta - si impegna a eseguire i lavori di manutenzione straordinaria, ripristino e messa in sicurezza della Cuba e si incarica, a titolo gratuito, di eseguire la manutenzione ordinaria della vasca del parco di Villa Sperlinga. La società verserà poi un canone, comprensivo di Cup (per l’esterno) di 31 mila euro l’anno. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno comunque defalcati dal canone concessorio.

Dopo gli interventi di ristrutturazione la Cuba sarà nuovamente aperta al pubblico. L'assessore comunale al Verde, Andrea Mineo, entrato in giunta in quota Forza Italia, al contrario del suo collega, crede nell'accordo: «Sarà restituito uno spazio alla città, chiuso da oltre tre anni», dichiara. E se all'assessore alle Attività produttive la decisione è sembrata affrettata, c'è chi, oltre a Mineo, fa notare invece come siano passati più di tre anni da quell'infausto giorno di chiusura. «A fronte di molte diffide da parte della Cvs Managment per poter intervenire contro l'ammaloramento di diversi manufatti e di Villa Sperlinga, l'amministrazione comunale era rimasta silente non dimostrando attenzione nei confronti delle imprese che investono in città - spiega Massimo Petrucci, legale di Giovanni Greco, titolare della Cvs Managment -. Raccogliamo con enorme soddisfazione l'attività dell'attuale amministrazione comunale che finalmente pone fine a questo contenzioso e restituirà la Cuba ai palermitani».