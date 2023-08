Grandi progetti in Sicilia, Armao al vertice della commissione

È Gaetano Armao l'uomo che il governatore Renato Schifani ha scelto per guidare la Commissione tecnico scientifica.

È l'ex assessore al Bilancio che dovrà prendere le redini dell'organismo chiamato ad approvare i grandi progetti, da quelli per il fotovoltaico e l'eolico a quelli per lo smaltimento dei rifiuti fino alle cave.Dunque l'ex assessore, che Schifani aveva già richiamato accanto a sé affidandogli l'incarico di super consulente per i fondi europei, prende il posto di Aurelio Angelini.

Guiderà la Cts che è la commissione più volte accusata da imprenditori e politici di tenere bloccati i progetti e quindi i grandi investimenti. Lo stesso Armao nella scorsa legislatura era stato uno dei grandi accusatori di Angelini, poi entrato in rotta di collisione anche con Schifani.

Il presidente della Regione ha sempre detto di aver messo ai primi punti del suo programma elettorale lo snellimento delle procedure autorizzative dei grandi progetti, che passano da una riforma della Cts (già varata in primavera) e da una nuova guida. Per cui adesso è stato scelto Armao, che a sua volta entra definitivamente nell'orbita del centrodestra essendo stato meno di un anno fa la punta del terzo polo in Sicilia alle elezioni regionali.