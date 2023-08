Palermo, via le bancarelle dal centro città e dal centro storico: divieti in vigore, ecco le strade

È stata firmata oggi (3 agosto) dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla ed è già entrata in vigore l’ordinanza che vieta alle bancarelle itineranti di stazionare in trentasette strade del centro città e del centro storico, che si aggiungono ad altre arterie, dove già era proibito.

Il divieto riguarda l’attività di commercio su aree pubbliche, anche con mezzi mobili, sia alimentare che non alimentare, esercitato sia in forma itinerante (tipologia C) che temporanea in occasione di fiere mercato, nonché quello esercitato dai produttori agricoli.

Le strade sono queste: vie Mariano Stabile (tra le vie Meccio e Roma), Magliocco, Pignatelli Aragona (tra le via Ruggero Settimo e Vaglica), Spinuzza, Bara all’Olivella, Orologio, Giacalone, Scarlatti, cortile San Giuliano, Antonio Ugo Amico, Bari, discesa dei Giovenchi, Napoli, Venezia, dei Candelai (tra via Maqueda e discesa Candelai), del Celso (tra le via Maqueda e Ragusi), salita Castellana, corso Vittorio Emanuele, D’Alessi, dell’Università, Amodei, del Ponticello, vicolo Viola, del Giardinaccio, vicolo Sant’Orsola, del Bosco (tra via Maqueda e vicolo del Bosco), Divisi, piazza San Nicolò degli Scalzi, Case Nuove, Giosafat, Santa Rosalia, delle Pergole, vicolo Gaffi, Chiappara al Carmine (tra via Maqueda e vicolo delle Pergole), Torino, Trieste, Battisti (tra via Maqueda e vicolo delle Pergole).