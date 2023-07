Gangi, approvato il bilancio di previsione del Comune

Approvato dal consiglio comunale il bilancio di previsione 2023/2025 del Comune di Gangi. A presiedere la seduta è stato il presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi, ad illustrare in aula il bilancio è stato il vice sindaco ed assessore al ramo Nicola Blando che ha detto: “Il nostro è un bilancio sano con il quale abbiamo garantito tutti i servizi essenziali ai cittadini, ponendo un'attenzione particolare alle fasce più deboli, un ringraziamento va fatto agli uffici comunali per il lavoro che hanno svolto con dedizione e impegno”.

Il bilancio ha posto particolare attenzione al welfare, alle fasce più deboli della popolazione con fondi assegnati per l’assistenza domiciliare agli anziani, per cittadini con disagio sociale e assistenza igienico personale dei minori, assistenza alla comunicazione, servizi socio educativi. E’ stato garantito, inoltre, il trasporto scolastico e la mensa.

Sul fronte del personale prevista la trasformazione in full time del contratto del capo area servizi sociali, l’assunzione di un'assistente sociale part-time a tempo determinato e l’integrazione oraria per tutti dipendenti part-time per gli anni dal 2023 al 2025.

Partiranno a breve i lavori di opere pubbliche già finanziate e sono: la digitalizzazione della pubblica amministrazione per 409 mila euro (fondi PNRR), la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali di palazzo Sgadari 360 mila euro e il restauro della facciata di palazzo Bongiorno per 212 mila euro.

Dal fondo investimento per le opere pubbliche previsti: il cofinanziamento del potabilizzatore per 183 mila euro; aggiornamento dei prezzi per 135 mila euro per la realizzazione dei cellari comunali, opera già finanziata che avrà un costo complessivo di 638 mila euro; riqualificazione di un’area fitness accanto alla palestra comunale della scuola media per 40 mila euro e riqualificazione urbana per 26 mila euro.

Previsti fondi per la riqualificazione energetica degli uffici comunali per 10 mila euro e per la palestra comunale per 60 mila euro.

Con i fondi ministeriali per le strutture sociali euro sarà messo in sicurezza il parco giochi di via Umbria (28 mila euro). Le spese di investimento con la successiva variazione di bilancio saranno finanziate, opere pubbliche con l’avanzo di amministrazione.

“Il bilancio ci permetterà di liberare risorse per la nostra comunità – ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello – effettueremo interventi riqualificativi, mentre particolare attenzione abbiamo posto per le fasce sociali più deboli garantendo più servizi, il turismo è un settore sul quale la mia amministrazione ha sempre avuto particolare attenzione con un’attenta programmazione per questo in bilancio abbiamo previsto somme per estate gangitana, sagra della spiga, mostra mercato e le nostre due manifestazioni che ogni anno attirano migliaia di visitatori “Vivere in Assisi e Presepe Vivente da Nazareth a Betlemme. Grazie al lavoro di squadra con giunta e consiglio e l’incessante abnegazione degli uffici comunali abbiamo ottenuto un importante risultato”.