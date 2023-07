Palermo piena di buche, Mondello un colabrodo. Consigliere circoscrizione: «Ho scritto al Prefetto»

"Le strade di Mondello sono un vero e proprio colabrodo". A raccontare i disagi causati dalle strade dissestate della borgata marinara di Palermo è il consigliere della settima circoscrizione e capogruppo di Forza Italia Ferdinando Cusimano: "Negli anni scorsi - spiega a gds.it - il Consiglio comunale ha pensato bene di togliere dal contratto di servizio la manutenzione stradale a Rap, senza trovare una valida alternativa. Allo stato attuale il Comune di Palermo non fa manutenzione stradale. Nel caso specifico di Mondello è stata segnalata da oltre un mese una voragine in via pazienza ma nessuno interviene, ma il manto stradale di tutte le strade di Palermo è in condizioni pessime, non solo Mondello".

Dopo varie segnalazioni, non avendo ricevuto alcuna risposta dagli uffici comunali, il consigliere si è rivolto al Prefetto di Palermo. In una lettera Cusimano chiede di porre la giusta attenzione ad un problema che espone i cittadini a pericolo. "Esprimo il mio rammarico per una situazione grave che nessuno cerca di risolvere - continua -. Ho chiesto diverse volte al Presidente di Circoscrizione di invitare in aula i responsabili degli uffici comunali preposti alla manutenzione stradale al fine di proporre delle soluzioni immediate, ma non c’è stato nessun riscontro. Mi auguro che il Prefetto possa dare una scossa e che il sindaco Roberto Lagalla prenda in mano urgentemente questa situazione grave, ristabilendo ordine in questa città. In genere - prosegue - quando si forma una buca sulla sede stradale, la causa può essere dovuta al cedimento di un sotto servizio per esempio una perdita idrica o la rottura di un ramo fognario. Amap - conclude Cusimano - dovrebbe intervenire per effettuare l’intervento di manutenzione. Ma le attese sono infinite. Via Principe di Scalea e Via Pazienza sono un esempio".