Palermo, norme speciali per l'uso della discarica di Bellolampo

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha firmato oggi l'ordinanza che autorizza il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nell'impianto di Bellolampo, in attesa della consegna del primo lotto della settima vasca che porterà finalmente all’ordinarietà nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. L'ordinanza, spiega una nota, integra la numero 41 del 26 aprile 2023 che autorizzava la Rap per sei mesi (scadenza il prossimo 26 ottobre) a continuare a depositare i rifiuti nella quarta vasca, con ulteriori 67 mila metri cubi, e che il pretrattamento dei rifiuti poteva avvenire, prima dell’abbancamento nella quarta vasca, nell’attuale stazione di trasferenza che, in corso di vigenza dell'ordinanza, è stata ripulita dai rifiuti che vi erano stati temporaneamente stoccati.