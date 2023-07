Palermo, limiti alle carrozze: stop se c'è troppo caldo, no a carichi che pesino più del doppio del cavallo

Il caldo aumenta e dopo i casi recenti di cavalli stramazzati al suolo, ecco che a Palermo il Comune corre ai ripari. Emessa un’ordinanza del sindaco con la quale, per tutelare le condizioni di benessere e salute dei cavalli, vengono adottate alcune norme per il servizio di carrozze turistiche. Eccole.

Fino al 30 settembre l’attività lavorativa dei cavalli non potrà essere superiore alle 8 ore quotidiane. Il carico trainato (carrozza, passeggeri e conduttore) non potrà superare il doppio del peso del cavallo. A bordo delle carrozze dovrà esserci una scorta adeguata e non inferiore ai 10 litri di acqua per eventuali abbeverate di emergenza. Dovranno essere previsti tempi di sosta nelle aree individuate ad uso esclusivo con una sufficiente zona di copertura realizzata in materiali idonei a proteggere gli animali dalla prolungata esposizione solare o comunque dagli eventi atmosferici. In ogni caso la sosta non dovrà essere inferiore a 15 minuti ogni 2 ore. L'ordinanza prevede poi che l'attività venga sospesa del tutto, dalle 13 alle 15.30, nelle giornate con temperatura pari o superiore ai 37°. In caso di allerta meteo rischio 3, diramato con bollettino dalla Presidenza della Regione Siciliana–Dipartimento della Protezione Civile, il divieto di circolazione è esteso nella fascia oraria dalle 12,30 alle 16.

L'ORDINANZA