Schlein a Palermo: « Pnrr in Sicilia, la priorità è investire sulle infrastrutture»

No all'autonomia differenziata, sì a maggiori investimenti per migliorare le infrastrutture in Sicilia. La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein in visita a Enna e poi a Palermo per un convegno su autonomia differenziata e Pnrr a Palazzo dei Normanni, ha acceso i riflettori su due temi su cui si gioca il futuro dell'Isola.

«Il disegno di autonomia differenziata di Calderoli vuole dividere ulteriormente il paese e aumentarne le disuguaglianze: questo governo non ha messo un euro per azzerare i gravi divari tra nord e sud, ci sono in gioco i diritti fondamentali delle persone per l'accesso alla sanità, all'istruzione e al trasporto pubblico. Le argomentazioni utilizzate dagli esponenti dimissionari della commissione Letta sono le stesse che utilizziamo noi: Calderoli ha voluto scavalcare il parlamento, che invece deve essere pienamente coinvolto».

Sul Pnrr la segretaria Pd non ha dubbi: «È un'occasione unica e irripetibile per l'Italia, il nostro governo non può farcela perdere con dubbi, ritardi e modifiche». Quei fondi, secondo Schlein, in Sicilia andrebbero investiti «in particolare per quanto riguarda le infrastrutture: si rischia di perdere gli investimenti sull'elettrificazione delle reti ferroviarie. Bisogna rafforzare anche il trasporto pubblico locale, consentendo alle famiglie più fragili di accedere a questi servizi».

Non solo, un occhio di riguardo, secondo la segretaria Pd, andrebbe rivolto ai servizi per l'infanzia: «È paradossale che il primo governo guidato da una donna cancelli i fondi per i nidi, vorrebbe dire ignorare che alcune regioni del sud segnano il record negativo per l'occupazione femminile. I nidi non servono solo a ridurre le disuguaglianze tra bambini, ma anche a sostenere l'occupazione femminile».

Video di Davide Ferrara