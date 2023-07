Palermo, cessa l'allarme a Sferracavallo: revocato divieto di balneazione

Rientra l'allarme a Sferracavallo, la borgata marinara di Palermo. Con una nuova ordinanza il sindaco Roberto Lagalla ha revocato il divieto di balneazione temporaneo, istituito dopo che le analisi dell’Asp avevano evidenziato in alcuni tratti del mare, il superamento del valore limite stabilito per gli entorococchi intestinali (batteri fecali), in alcuni casi fino a dieci volte sopra la soglia prevista dalla legge.

I divieti erano scattati dopo i prelievi nei seguenti tratti di mare. Baia del Corallo (superamento del valore limite del parametro microbiologico, enterococchi intestinali pari a 2800 +/-200), stabilimento bagni (1140 +/-200), via Barcarello (1370 +/-200) e via del Tritone (2920 +/-200). La presenza di entorococchi all'interno delle acque di balneazione è indice di contaminazione fecale e il limite accettato per le acque marine è di 200 Ufc (unità formanti colonie)/100 ml. Luoghi che ora sono tornati fruibili alla balneazione, dopo gli ultimi esami.