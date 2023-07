Allerta cinghiali a Termini Imerese, il Comune avverte i cittadini: «Inviateci segnalazioni»

Allerta cinghiali a Termini Imerese. A pubblicare l'avviso è la stessa amministrazione comunale che, attraverso i canali social, ha pubblicato una nota, chiedendo inoltre ai cittadini di inviare eventuali segnalazioni corredate da prove, tipo foto o video, della presenza degli animali.

"Atteso che questo Comune ha ricevuto diverse segnalazioni in merito a pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e sicurezza urbana dei cittadini - sta scritto nella nota -, derivanti dalla presenza di cinghiali nel territorio comunale, e intende procedere all’emanazione di un’Ordinanza ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L. al fine di prevenire incidenti si invita la cittadinanza a segnalare per iscritto potenziali pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e sicurezza urbana dei cittadini, dovuti alla presenza di cinghiali, attraverso esposto documentato (possibilmente tramite foto, video, ecc) indicando la località di avvistamento e il numero dei cinghiali avvistati".

La nota prosegue indicando i riferimenti a cui scrivere: "L’esposto va presentato presso il Protocollo del Comune di Termini Imerese o inviato tramite PEC al seguente indirizzo: [email protected]".

I cinghiali, dunque, continuano a creare paura. A maggio scorso, sulla strada statale 113 un grosso animale di oltre 70 chili ha urtato contro due autovetture che da Termini Imerese procedevano in direzione Sciara. L’animale morto è stato abbandonato, fino al tardo pomeriggio, sul ciglio della strada. Consistenti i danni causati alle due auto, una Golf e una Panda, fortunatamente anche in questa circostanza i conducenti e i passeggeri non hanno riportato conseguenze.

Un territorio ormai in continuo allarme per la presenza, anche a bassa quota, dei cinghiali che provocano preoccupazione fra i residenti e che creano danni alle colture. E, adesso, arriva anche un avviso da parte dell'amministrazione comunale.