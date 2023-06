Partinico, il sindaco mantiene l'accordo con la Dc: sarà sostituito Genova

La casella lasciata libera da Agostino Genova, il medico coinvolto nell'inchiesta sulle false invalidità, nella giunta di Partinico ha aperto un confronto politico interno alla maggioranza. Si è tenuto un vertice tra il sindaco e tutti gli esponenti in giunta. «Quali sono state le nostre conclusioni? Abbastanza semplici - afferma il sindaco Pietro Rao -. Tutti abbiamo espresso tanta amarezza ma anche tanto stupore».

La cosa che al momento appare certa è che non ci saranno modifiche nello scacchiere che compone la coalizione di maggioranza a sostegno del primo cittadino. La Dc avrà il suo posto in giunta, confermando quindi l’accordo elettorale. «Ancora - ci tiene a precisare il sindaco - non ho avuto modo di confrontarmi con i vertici della Dc. Naturalmente mi aspetto che mi venga proposta una rosa di nomi su cui poi farò le mie valutazioni».