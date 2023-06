Castelbuono, respinta la richiesta di ingresso nella rete delle Città creative dell'Unesco

Bocciata la richiesta del Comune di Castelbuono di entrare nella rete delle Città creative Unesco. In una lettera la Commissione nazionale italiana per l’Unesco spiega le ragioni dell’esclusione. Ne dà notizia con una nota il sindaco di Castelbuono Mario Cicero. Il Consiglio direttivo della Commissione ha detto no perché «la candidatura di Castelbuono, pur mostrando un forte radicamento del settore prescelto nella storia e nell'economia della città, nonché un'interessante progettualità, ha mostrato diverse criticità legate in parte alle ristrette dimensioni cittadine e ad un'insufficienza complessiva nelle attività di settore svolte sia a livello locale che internazionale».

«La Commissione - scrive Cicero - ci elogia per il buon dossier presentato, per la progettualità ampia, valida e interessante sviluppata, e si offre – come scrive alla fine della lettera – a sostenere l'adesione di Castelbuono a un programma dell’Unesco più adatto alle dimensioni e alle specificità socio-economico-culturali del nostro territorio. Un segnale di apertura importante che accogliamo con favore e che ci lascia una possibilità».

Ora, aggiunge il sindaco del comune madonita, «occorre un momento di confronto pubblico, consapevoli che questi due anni di lavoro ci hanno permesso di costruire rapporti con la rete delle Città creative Unesco e di ottenere grande visibilità e attenzione da parte dei media nazionali e delle istituzioni, in settori e ambiti con cui non avevamo mai avuto nessun contatto. Considerato anche che la nostra candidatura doveva valorizzare le buone pratiche sul piano ambientale, culturale e turistico delle Madonie, inizieremo a lavorare subito per coinvolgere nell’area madonita i “compagni di viaggio” che dovranno partecipare a un percorso condiviso lungo il quale la Commissione nazionale italiana per l’Unesco si propone di guidarci».

Il sindaco annuncia un comizio «per dare le dovute spiegazioni alla comunità tutta». Si terrà domenica 2 luglioalle 20 in piazza Margherita. La settimana successiva sarà organizzata una conferenza stampa con Angelo Boscarino responsabile Bia, per illustrare tecnicamente i passaggi che sono stati fatti in questi due anni per preparare la candidatura di Castelbuono. Cicero ha chiesto al presidente del Consiglio comunale di inserire alla primo seduta utile, all’ordine del giorno, una comunicazione da parte del sindaco stesso.

«Approfittiamo dell’occasione - conclude il sindaco di Castelbuono - per esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questa candidatura, a partire dalla Famiglia Fiasconaro, del Cavaliere Nicola, ai membri del Comitato di coordinamento, ai consulenti gratuiti che hanno seguito questa esperienza con entusiasmo e vitalità».