Palermo, 400 mila euro per il Festino di Santa Rosalia: il Comune cerca partner

Si mette in moto la complessa macchina del Festino a Palermo. All'edizione numero 399 della kermesse religiosa e laica in onore della patrona, santa Rosalia, manca poco più di un mese e l'amministrazione comunale preme sull'acceleratore. La giunta ha approvato un atto di indirizzo dell'assessore alla Cultura, Giampiero Cannella, con cui come prima cosa di fissa il budget a disposizione: 400 mila euro, tutto compreso. In particolare: 285 mila euro per la realizzazione del progetto artistico del corteo trionfale del 14 luglio, compresi i fuochi di artificio alla fine del percorso, a Porta Felice; 25 mila euro per i servizi religiosi curati dalla cattedrale; 70 mila per le luminarie; 20 mila per gli altri servizi (piano sanitario e prevenzione antincendio). Il finanziamento graverà sui fondi della tassa di soggiorno.

Intanto, sull'Albo pretorio, l'amministrazione ha pubblicato l'avviso esplorativo attraverso il quale si intende consultare il maggior numero di operatori del settore per individuare e acquisire la proposta artistica per la realizzazione del corteo trionfale dal Piano del Palazzo dei Normanni al Foro Italico che si concluderà con fuochi d’artificio e sottofondo musicale.

