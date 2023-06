Palermo e le strade piene di buche: la Rap annuncia lo stop alle riparazioni

Cinque proroghe per un servizio tolto dal contratto, ma che di fatto è rimasto, anche se in regime di emergenza e straordinarietà prolungata, nei registri degli interventi della Rap. A Palermo strade colabrodo, buche e rattoppi che minacciano la sicurezza di automobilisti e pedoni sono storia infinita. Finora ha provveduto la società di piazzetta Cairoli, che poi ha presentato al Comune le fatture (sei milioni solo per gli anni 2020 e 2021) per l’impegno dei mezzi e per il materiale acquistato. Ma dalla fine del 2022, scaduto l’ultimo mandato, la faccenda è rimasta in aria, almeno formalmente. Che non è un passaggio da poco, con l’ente intento a dover fare quadrare i conti in vista del piano di riequilibrio.

E allora il 26 maggio scorso il ragioniere generale del Comune, Paolo Basile, ha inviato una lettera di chiarimento al sindaco Roberto Lagalla, al capo di gabinetto Sergio Pollicita, al segretario generale Raimondo Liotta, agli assessori Varchi, Mineo e Orlando, al comandante della polizia municipale Margherita Amato, all’Ufficio autonomo controllo Unico per le Partecipate (Giacomo Pulizzi il responsabile) ed al collegio dei revisori. Obiettivo della lettera chiedere di fare attenzione a fare svolgere mansioni che non hanno copertura finanziaria e senza alcuna proroga ufficiale.

Pochi giorni prima la Rap aveva fatto presente che, su chiamata dei vigili urbani e della stessa amministrazione, protezione civile, circoscrizioni e utenti, era intervenuta «quotidianamente e senza soluzione di continuità da gennaio 2023, attività riferibili al servizio per il monitoraggio, il pronto intervento ed emergenza della rete stradale». Coperture di buche in strada e sui marciapiedi dissestati pericolosi sono state garantite per mero senso di responsabilità, anche in mancanza di autorizzazione. Ma ora la governance ed il presidente Giuseppe Todaro annunciano lo stop, senza ulteriore avviso, di tutte le attività di pronto intervento sulla rete viaria per tutelare gli interessi dell’azienda, sia sotto il profilo economico che su quello della responsabilità. I crediti per il già fatto restano ovviamente contabilizzati.

